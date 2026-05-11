EDELaR refuerza su lucha contra el fraude con nuevas obras de mantenimiento en La Rioja

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El plan de mantenimiento y optimización del servicio eléctrico en La Rioja ha llevado a cabo intervenciones significativas para mejorar la estabilidad del suministro. Entre las tareas realizadas se incluyen la optimización de líneas de media tensión en la Capital y la renovación de infraestructura en el interior de la provincia.

En la Ruta Nacional 38, se desplazó un seccionador en la Línea de Media Tensión, lo cual es esencial para facilitar el mantenimiento del sistema. Esto permitirá reducir los tiempos de intervención ante fallas. En el Barrio La Quebrada, se extendió la red eléctrica con la instalación de 200 metros de nueva red y la eliminación de puntos críticos de riesgo eléctrico, mejorando la calidad del servicio para los vecinos.

Asimismo, en el departamento de San Blas de los Sauces, se realizó la renovación de infraestructura obsoleta, incluyendo el recambio de columnas en mal estado y la reparación de una subestación deteriorada, lo que ayuda a prevenir cortes no programados. Estas acciones son vitales para garantizar un suministro eléctrico seguro y eficiente.

Finalmente, se intensificó la Campaña de Fraude en la zona sur de la provincia, donde se detectaron múltiples conexiones clandestinas. Estas acciones pretenden eliminar no solo las pérdidas de energía, sino también suprimir condiciones peligrosas que representan un riesgo para la seguridad de la comunidad.