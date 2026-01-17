Sábado, 17 de Enero 2026
El arancel 0 para celulares importados aún no llega a La Rioja: ¿cuándo se espera su efecto?
El arancel 0 para celulares importados aún no llega a La Rioja: ¿cuándo se espera su efecto?

El arancel 0 para celulares importados aún no ha tenido efecto en La Rioja, a pesar de su implementación a nivel nacional. ¿Qué cambios se esperan en el mercado local?

A pesar de la implementación del arancel 0 para celulares importados, su efecto aún no se ha sentido en La Rioja. La medida, que busca facilitar el acceso a dispositivos móviles, no ha generado cambios significativos en el mercado local hasta el momento.

El anuncio del gobierno nacional se centra en mejorar la disponibilidad de tecnología a precios accesibles, pero los comercios de la región no han reportado variaciones en la oferta ni en los precios de los celulares. Se espera que, con el tiempo, esta política comience a repercutir en las ventas y en la variedad de productos disponibles para los consumidores.

Los comerciantes locales siguen a la expectativa de un eventual impacto que podría beneficiar a los usuarios en la compra de teléfonos móviles. Mientras tanto, la situación se mantiene estable en el sector.

Etiquetas: la rioja arancel 0 celulares importados política economía
