Jueves, 15 de Enero 2026
El bacheo en la capital avanza: mejoras para la transitabilidad en La Rioja

La Municipalidad avanza con el bacheo en la capital, mejorando la calidad de las calles y buscando reducir los accidentes viales. Mantente informado sobre el progreso y los plazos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h
La capital de Nueva Rioja avanza en un programa de bacheo que busca mejorar las condiciones de las calles. Esta iniciativa es parte del compromiso del municipio para garantizar la seguridad vial y el bienestar de los vecinos.

Las labores de reparación se están llevando a cabo en diferentes sectores de la ciudad, lo que beneficiará a los conductores y peatones. Se espera que estas acciones contribuyan a una mejor circulación y reduzcan los riesgos de accidentes.

El gobierno municipal ha destacado la importancia de mantener las vías en óptimas condiciones, lo que también facilitará el acceso a servicios y comercios en la zona.

TL;DR

