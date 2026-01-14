El bacheo en la capital avanza: mejoras para la transitabilidad en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La capital de Nueva Rioja avanza en un programa de bacheo que busca mejorar las condiciones de las calles. Esta iniciativa es parte del compromiso del municipio para garantizar la seguridad vial y el bienestar de los vecinos.

Las labores de reparación se están llevando a cabo en diferentes sectores de la ciudad, lo que beneficiará a los conductores y peatones. Se espera que estas acciones contribuyan a una mejor circulación y reduzcan los riesgos de accidentes.

El gobierno municipal ha destacado la importancia de mantener las vías en óptimas condiciones, lo que también facilitará el acceso a servicios y comercios en la zona.