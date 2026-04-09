Jueves, 9 de Abril 2026
El Colegio N° 16 de Chilecito celebra la aprobación del 4° año tras reclamos de la comunidad
La Rioja

El Colegio N° 16 de Chilecito celebra la aprobación del 4° año tras reclamos de la comunidad

La Junta Única de Evaluación de Títulos y Antecedentes elaborará un listado para cubrir 40 horas cátedra en el Colegio N° 16 de Chilecito, tras la protesta de familias por la falta de clases. Esta medida busca garantizar el derecho a la educación en un contexto de tensión.

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La Junta Única de Evaluación de Títulos y Antecedentes (J.U.E.T.A.E.N.O.) recibió la autorización de la Secretaría de Gestión Educativa, liderada por Zoraida Rodríguez, para elaborar un listado de Orden de Mérito que cubra 40 horas cátedra necesarias para abrir el 4° año División «B» en el Colegio Provincial N° 16 «Altos de Chilecito». Esta decisión se toma tras la protesta de las familias del colegio, quienes demandaban la creación del curso desde el comienzo del ciclo lectivo.

Los padres y alumnos manifestaron su malestar, destacando que “ya un mes y cinco días los niños sin clases es mucho”, lo que enfatiza la urgencia de una respuesta de las autoridades educativas para garantizar el derecho a la educación. La medida adoptada busca dar una pronta solución a la situación, permitiendo que los estudiantes retomen sus actividades escolares.

Este acontecimiento refleja no solo la necesidad de atención hacia la educación en momentos críticos, sino también el compromiso del gobierno provincial con la comunidad educativa. La apertura del 4° año se convierte en un símbolo de la respuesta a las demandas de las familias, resaltando la importancia de su participación en la defensa de los derechos de sus hijos.

Etiquetas: la rioja chilecito educación gobierno provincial protesta colegio provincial 16
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