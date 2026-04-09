El Colegio Provincial N° 16 de Chilecito suma un nuevo año escolar tras la aprobación de Educación

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La Secretaría de Gestión Educativa de La Rioja, encabezada por Zoraida Rodríguez, autorizó el 8 de abril la creación de un listado de Orden de Mérito para cubrir 40 horas cátedra en el Colegio Provincial N° 16 «Altos de Chilecito». Esta decisión responde a la prolongada falta de clases, que ha mantenido a los estudiantes sin actividades escolares durante más de un mes tras una protesta pacífica de padres y tutores.

La falta de un 4° año División «B» desde el inicio del ciclo lectivo generó preocupación en las familias, quienes expresaron su inquietud sobre la situación educativa de sus hijos. La resolución del Ministerio de Educación busca priorizar el regreso a clases, resaltando la urgencia de atender estas demandas.

Este paso es crucial para garantizar la continuidad educativa de los alumnos, en un contexto donde la educación es esencial para el desarrollo social y económico de la región. Las autoridades esperan avanzar en la conformación de la nueva división en los próximos días, mientras las familias permanecen atentas a los avances del proceso.