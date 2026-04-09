Jueves, 9 de Abril 2026
Corte de energía programado: Vinchina y alrededores se preparan para el apagón del jueves
La Rioja

Corte de energía programado: Vinchina y alrededores se preparan para el apagón del jueves

El jueves 9 de abril, se interrumpirá el servicio eléctrico en Vinchina, afectando también a General Felipe Varela y Lamadrid. El corte será de 08:00 a 13:00, por mantenimiento.

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Edelar SAU ha anunciado que, a pedido de TRANSNOA S.A., se llevará a cabo un corte de servicio eléctrico que afectará al departamento Vinchina. Esta interrupción está programada para el jueves 9 de abril, desde las 08:00 hasta las 11:00 aproximadamente.

Posteriormente, el corte se extenderá a los departamentos General Felipe Varela y Lamadrid entre las 11:00 y 13:00. Las actividades programadas incluyen mantenimiento en la Estación Transformadora Villa Unión y el cambio de columnas en Vinchina, acciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en el Oeste provincial.

Durante el corte, el personal de TRANSNOA y EDELAR trabajará en conjunto para asegurar que las labores se realicen según lo previsto. El servicio se reestablecerá de manera gradual una vez concluidas las tareas. Para más información, los usuarios pueden comunicarse al 0800-777-333527 o a través de redes sociales.

Etiquetas: vinchina corte de luz edelar mantenimiento eléctrico obras públicas la rioja
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