El fenómeno OVNI en La Rioja: la demanda por el libro que revela sus secretos
El fenómeno OVNI en La Rioja: la demanda por el libro que revela sus secretos

La primera edición de "OVNIS EN LA RIOJA, Relatos documentados" se agotó rápidamente, revelando un notable interés en la provincia por los fenómenos aéreos no identificados. La obra compila testimonios de avistamientos en diversos departamentos, incluidos relatos impactantes del Parque Nacional Talampaya. La presentación del libro en La Rioja y Chilecito se anunciará pronto, ampliando su alcance.

La primera edición del libro “OVNIS EN LA RIOJA, Relatos documentados” se ha agotado, lo que demuestra el gran interés que genera en la provincia y en otras partes del país. Esta obra compila investigaciones y testimonios que destacan a La Rioja como una de las regiones argentinas con mayor cantidad de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados.

El autor del libro, Ángel Flores, quien es periodista y director de El Federal Online, se mostró sorprendido por la rápida aceptación de la obra. La presentación en la Feria del Libro en Mendoza impulsó considerablemente el interés, llevando a muchos a solicitar el libro en línea y en librerías locales. Se está preparando una segunda edición y se anunciará próximamente la fecha de presentación en La Rioja y Chilecito.

El libro se distingue por recoger relatos de testigos que aseguran haber vivido experiencias inexplicables, desde luces en el Parque Nacional Talampaya hasta encuentros con seres extraños. Estos testimonios rememoran episodios que quedaron en el olvido, y aunque carecen de registros visuales, la Inteligencia Artificial permite recrear lo que fue observado. Flores, además, forma parte del grupo de investigadores Entes Lumínicos de Mendoza, que actualmente produce una serie de televisión sobre el fenómeno ovni.

