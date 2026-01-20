El fenómeno OVNI en La Rioja: la demanda por el libro que revela sus secretos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La primera edición del libro “OVNIS EN LA RIOJA, Relatos documentados” se ha agotado, lo que demuestra el gran interés que genera en la provincia y en otras partes del país. Esta obra compila investigaciones y testimonios que destacan a La Rioja como una de las regiones argentinas con mayor cantidad de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados.

El autor del libro, Ángel Flores, quien es periodista y director de El Federal Online, se mostró sorprendido por la rápida aceptación de la obra. La presentación en la Feria del Libro en Mendoza impulsó considerablemente el interés, llevando a muchos a solicitar el libro en línea y en librerías locales. Se está preparando una segunda edición y se anunciará próximamente la fecha de presentación en La Rioja y Chilecito.

El libro se distingue por recoger relatos de testigos que aseguran haber vivido experiencias inexplicables, desde luces en el Parque Nacional Talampaya hasta encuentros con seres extraños. Estos testimonios rememoran episodios que quedaron en el olvido, y aunque carecen de registros visuales, la Inteligencia Artificial permite recrear lo que fue observado. Flores, además, forma parte del grupo de investigadores Entes Lumínicos de Mendoza, que actualmente produce una serie de televisión sobre el fenómeno ovni.