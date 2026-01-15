Jueves, 15 de Enero 2026
El Festival de la Artesana Telera en Santa Bárbara promete un fin de semana cultural único
La Rioja

El Festival de la Artesana Telera en Santa Bárbara promete un fin de semana cultural único

El 16 de enero se celebrará en Santa Bárbara, Chamical, el Festival de la Artesana Telera 2026, que promueve la cultura local y apoya a las artesanas con exposición y venta de productos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Festival de la Artesana Telera 2026 se celebrará el viernes 16 de enero en Santa Bárbara, ubicada en el departamento Chamical. Este evento, que alcanza su edición número 17, es muy significativo para la comunidad y busca apoyar a los artesanos locales.

Según la secretaria de Cultura y Educación de Chamical, Gladys Mercado, Santa Bárbara, un pueblo de artesanos a solo 26 kilómetros de Chamical, cuenta con una rica tradición en la elaboración de textiles. En cada hogar, se encuentra un telar criollo donde las familias participan en la producción de cubrecamas, ponchos y mantas, utilizando lana natural y tintes orgánicos.

Este festival, organizado por la Asociación de Artesanas Teleras de Santa Bárbara, no solo resalta la cultura y tradición del lugar, sino que también impulsa la economía local mediante la exposición y venta de artesanías, además de contar con una variada grilla de artistas.

Publicidad
Etiquetas: chamical festival de la artesana telera cultura artesanías santa bárbara economía local
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

646 articles →

Artículos relacionados

Flor Castro y Rocío Villegas representarán a La Rioja en el homenaje a Ramón Navarro en Cosquín

El pronóstico del tiempo para Villa Unión: ¿qué esperar este jueves?

Detenido un menor en Chilecito por disparos: la comunidad se alarma ante la violencia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar