El Festival de la Artesana Telera en Santa Bárbara promete un fin de semana cultural único

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Festival de la Artesana Telera 2026 se celebrará el viernes 16 de enero en Santa Bárbara, ubicada en el departamento Chamical. Este evento, que alcanza su edición número 17, es muy significativo para la comunidad y busca apoyar a los artesanos locales.

Según la secretaria de Cultura y Educación de Chamical, Gladys Mercado, Santa Bárbara, un pueblo de artesanos a solo 26 kilómetros de Chamical, cuenta con una rica tradición en la elaboración de textiles. En cada hogar, se encuentra un telar criollo donde las familias participan en la producción de cubrecamas, ponchos y mantas, utilizando lana natural y tintes orgánicos.

Este festival, organizado por la Asociación de Artesanas Teleras de Santa Bárbara, no solo resalta la cultura y tradición del lugar, sino que también impulsa la economía local mediante la exposición y venta de artesanías, además de contar con una variada grilla de artistas.