El natatorio municipal de Aimogasta se convierte en el lugar ideal para disfrutar en familia
El natatorio municipal de Aimogasta se convierte en el lugar ideal para disfrutar en familia

El natatorio municipal de Aimogasta presenta actividades recreativas para toda la familia, fomentando la participación comunitaria y el disfrute del deporte acuático.

El natatorio municipal de Aimogasta ha lanzado una serie de actividades recreativas dirigidas a toda la familia. Estas propuestas buscan fomentar la actividad física y el esparcimiento entre los vecinos.

Entre las actividades se incluyen clases de natación, juegos acuáticos y espacios para el disfrute en familia. Las inscripciones están abiertas para quienes deseen participar, promoviendo así un ambiente saludable y divertido.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar el uso del natatorio como un lugar de encuentro y recreación, beneficiando a la comunidad de Aimogasta.

