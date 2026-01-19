El natatorio municipal de Aimogasta se convierte en el lugar ideal para disfrutar en familia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El natatorio municipal de Aimogasta ha lanzado una serie de actividades recreativas dirigidas a toda la familia. Estas propuestas buscan fomentar la actividad física y el esparcimiento entre los vecinos.

Entre las actividades se incluyen clases de natación, juegos acuáticos y espacios para el disfrute en familia. Las inscripciones están abiertas para quienes deseen participar, promoviendo así un ambiente saludable y divertido.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar el uso del natatorio como un lugar de encuentro y recreación, beneficiando a la comunidad de Aimogasta.