El natatorio municipal de Aimogasta se convierte en el lugar ideal para disfrutar en familia

El natatorio municipal de Aimogasta ha lanzado una serie de actividades recreativas dirigidas a toda la familia. Estas propuestas buscan fomentar la actividad física y el esparcimiento entre los vecinos.
Entre las actividades se incluyen clases de natación, juegos acuáticos y espacios para el disfrute en familia. Las inscripciones están abiertas para quienes deseen participar, promoviendo así un ambiente saludable y divertido.
El objetivo de esta iniciativa es incentivar el uso del natatorio como un lugar de encuentro y recreación, beneficiando a la comunidad de Aimogasta.