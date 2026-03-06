Viernes, 6 de Marzo 2026
La UNLaR desmiente vínculos con docente acusado de estafa
La UNLaR desmiente vínculos con docente acusado de estafa

La Universidad Nacional de La Rioja aclaró que un presunto docente detenido por estafas no pertenece a su plantel, buscando tranquilidad en la comunidad académica. Se recomienda no brindar información personal a quienes no puedan acreditar su vinculación oficial.

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha emitido un comunicado para aclarar la situación relacionada con un presunto docente detenido por estafas, afirmando que esta persona no pertenece a su plantel. A través de esta declaración, la institución busca brindar tranquilidad a la comunidad académica y a la sociedad en general, tras la difusión de noticias en diversos medios.

En su descargo, la UNLaR dejó claro que «la persona mencionada en dichas publicaciones no integra, ni ha integrado el plantel docente de la Universidad Nacional de La Rioja». Además, se instó a la población a no proporcionar información personal a personas que no puedan demostrar fehacientemente su vinculación a la institución, con el fin de prevenir posibles fraudes.

Las autoridades universitarias reafirmaron su compromiso con la transparencia y la seguridad en los trámites oficiales, desvinculándose de cualquier relación con el implicado. También se destacó la importancia de utilizar canales oficiales para cualquier gestión institucional y de mantener la vigilancia ante solicitudes de información sospechosas.

La UNLaR continuará informando a la comunidad sobre este tipo de situaciones para garantizar un ambiente seguro y protegido para todos sus integrantes.

