Inundaciones amenazan la terminal de ómnibus: vecinos en alerta tras intensas tormentas
La terminal de ómnibus de la Capital fue afectada por intensas tormentas, generando inundaciones y la necesidad de tareas de limpieza. Varias zonas están bajo alerta naranja por nuevas precipitaciones.

Las intensas tormentas que afectaron a la Capital causaron la inundación de la terminal de ómnibus, generando anegamientos en calles y espacios públicos. Las autoridades llevaron a cabo tareas de limpieza y drenaje para restablecer la normal circulación de los servicios de transporte, que se vieron alterados por las condiciones climáticas adversas.

El Sistema de Alerta Temprana de La Rioja (SIAT) emitió una alerta naranja durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias intensas en varios departamentos, incluyendo Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Capital, Chamical, General Belgrano y General Ocampo. Las autoridades recomendaron a la población circular con precaución y mantenerse informados ante nuevas precipitaciones.

El fenómeno meteorológico ha generado preocupación entre los vecinos, quienes buscan mantenerse al tanto del clima y las acciones a seguir. Las autoridades han resaltado la importancia de la preparación ante eventos climáticos futuros, implementando protocolos de emergencia y coordinando acciones con diferentes organismos para mitigar los efectos de las tormentas.

Se espera que el clima comience a estabilizarse en los próximos días, aunque la posibilidad de nuevas lluvias persiste. La comunidad sigue atenta y en comunicación constante con las autoridades, confiando en que las medidas adoptadas puedan reducir el impacto de futuras inclemencias.

