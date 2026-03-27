Viernes, 27 de Marzo 2026
El Observatorio de Víctimas implementa nuevos protocolos para mejorar la asistencia en La Rioja
La Rioja

El Observatorio de Víctimas implementa nuevos protocolos para mejorar la asistencia en La Rioja

La Legislatura de La Rioja llevó a cabo una sesión de OVIDELAR para actualizar protocolos de intervención y fortalecer la articulación interinstitucional, vital para el apoyo a víctimas de delitos. La participación de diversos organismos, incluyendo la UNLaR y asociaciones civiles, resalta el compromiso colectivo en esta agenda.

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En la Legislatura Provincial de La Rioja, se llevó a cabo una sesión del OVIDELAR, donde se trataron temas esenciales para la protección de los derechos de las víctimas de delitos. La reunión, liderada por la vicegobernadora Teresita Madera y el director del Observatorio de Víctimas, Nicolás Corzo, reunió a diversos organismos que buscan fortalecer los mecanismos de intervención y acompañamiento.

Durante el encuentro, se discutió la actualización de los protocolos de intervención y la planificación de capacitaciones para mejorar la recolección y acceso a la información. La vicegobernadora destacó la necesidad de coordinar acciones entre instituciones y mencionó que este trabajo colectivo es fundamental para abordar las problemáticas que enfrentan las víctimas.

Corzo subrayó la relevancia de esta articulación interinstitucional, destacando el compromiso compartido como clave para generar un impacto positivo en la sociedad. Entre los asistentes se encontraban representantes de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de La Rioja, así como asociaciones civiles que colaboran en este proceso.

Etiquetas: la rioja ovidelar teresita madera políticas públicas derechos de las víctimas interinstitucional
TL;DR

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