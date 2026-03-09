Lunes, 9 de Marzo 2026
El Parque Solar de Arauco incorpora a 15 mujeres para impulsar la construcción sostenible
La Rioja

Quince mujeres se suman a la obra del Parque Solar en Arauco, con la expectativa de integrar a 20 más. La UOCRA destaca este avance hacia la igualdad en la construcción.

Quince mujeres se han sumado recientemente al equipo de construcción del Parque Solar en Arauco, y se espera la incorporación de otras veinte. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), seccional La Rioja, considera que este desarrollo es un avance significativo hacia la igualdad de oportunidades y la inclusión de género en el ámbito laboral.

El secretario General de la UOCRA, Sebastián Di Fiori, calificó este avance como un “logro de la provincia”, resaltando la importancia de la inclusión de mujeres en un sector tradicionalmente masculino. Di Fiori destacó que actualmente el 40% de los trabajadores en la obra del Parque Eólico serán mujeres, un cambio notable comparado con el inicio, cuando el 90% del personal era de otras provincias.

Di Fiori también mencionó que se están llevando a cabo talleres de higiene y seguridad en el trabajo, y destacó que, a pesar del contexto de aumento del desempleo en el país, la obra ha permitido la inclusión de trabajadores locales, entre ellos, mujeres y un cupo para la comunidad LGBTQ. La UOCRA prevé que al finalizar la obra, el porcentaje de trabajadoras en el sector de la construcción alcance entre el 35% y el 40%.

Etiquetas: la rioja uocra construcción inclusión laboral género parque solar
TL;DR

