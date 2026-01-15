El pronóstico del tiempo para Villa Unión: ¿qué esperar este jueves?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este 15 de enero indica una temperatura máxima de 32°C y mínima de 19°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones y la humedad promedio será del 67%.

En las primeras horas de la mañana, la humedad se mantendrá en 67% con vientos leves del sur a 12 km/h. Para media mañana, la humedad descenderá al 58% y se prevén vientos del oeste a 13 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán sin lluvias, con vientos moderados del sur a 32 km/h. Para la noche, el viento seguirá moderado a 31 km/h, también desde el sur, sin previsión de precipitaciones.

El SMN se encarga de emitir alertas meteorológicas para prevenir a la población sobre fenómenos que pueden ser peligrosos. Estas alertas se comunican con anticipación para facilitar la toma de decisiones en diversos sectores.