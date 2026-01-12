Martes, 13 de Enero 2026
Emergencia hídrica en La Rioja: preocupación por el suministro de agua tras lluvias recientes
La Rioja

Emergencia hídrica en La Rioja: preocupación por el suministro de agua tras lluvias recientes

Las recientes lluvias en La Rioja han mejorado temporalmente la crisis hídrica, pero persiste un déficit crítico tras más de doce años. Las autoridades instan a un uso responsable del agua.

Las recientes lluvias han proporcionado un alivio parcial ante la crisis hídrica en La Rioja, aunque el secretario del Agua, Edgardo Karam, advierte que la situación sigue siendo crítica. A pesar de un balance general positivo por las precipitaciones, el déficit hídrico acumulado durante más de doce años no se ha revertido. Karam enfatizó que no se podrá recuperar de un día para otro y destacó la importancia de un uso responsable del agua potable.

El funcionario indicó que las lluvias han beneficiado a algunos de los principales diques, como los de Chamical y Olta, lo que ha mejorado el abastecimiento de agua potable. Sin embargo, la crisis persiste en gran parte del territorio provincial, afectando tanto zonas urbanas como rurales. Las autoridades han instado a la población a adoptar medidas que eviten el desperdicio y fomenten hábitos de consumo responsable.

Karam también mencionó que, aunque se espera que el régimen de lluvias continúe, el comportamiento climático es incierto. Hizo un llamado a la ciudadanía para que evite el riego innecesario y el uso indebido de piletas pequeñas, que pueden llegar a derrochar entre cuatro mil y seis mil litros diarios. “Tenemos que cuidar el agua”, concluyó el secretario.

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

