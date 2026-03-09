Martes, 10 de Marzo 2026
Estudiantes de La Rioja contarán con nuevo cronograma de BEG para facilitar su movilidad
Estudiantes de La Rioja contarán con nuevo cronograma de BEG para facilitar su movilidad

Desde este lunes, comienza el cronograma de visitas a colegios para gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito en La Rioja, dirigido a alumnos de 3° a 6° año. Se requiere un aporte de $3.000 y documentación específica.

Hace 6 h
A partir de este lunes, se inició un cronograma de visitas a instituciones educativas en la Capital para gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). Este operativo, dirigido a alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° año de nivel secundario, tiene como objetivo facilitar el acceso a este beneficio directamente en los colegios.

Las actividades comenzaron en el Colegio Provincial N° 1 el 9 de marzo. El martes 10, el equipo se trasladará a la Escuela de Operadores Topógrafos, y el miércoles 11, se concentrará en la Escuela Normal. La semana cerrará con atención a los alumnos de los Colegios Provinciales N° 4 y N° 5 el viernes 13.

José Delgado, secretario de Juventudes, subrayó la importancia de este despliegue para descentralizar el trámite. Los estudiantes deben presentar fotocopia del DNI y un certificado de escolaridad vigente, además de un aporte de $3.000 para completar el proceso de gestión del BEG, que garantiza la gratuidad en el transporte público.

