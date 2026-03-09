Estudiantes de La Rioja contarán con nuevo cronograma de BEG para facilitar su movilidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

A partir de este lunes, se inició un cronograma de visitas a instituciones educativas en la Capital para gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). Este operativo, dirigido a alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° año de nivel secundario, tiene como objetivo facilitar el acceso a este beneficio directamente en los colegios.

Las actividades comenzaron en el Colegio Provincial N° 1 el 9 de marzo. El martes 10, el equipo se trasladará a la Escuela de Operadores Topógrafos, y el miércoles 11, se concentrará en la Escuela Normal. La semana cerrará con atención a los alumnos de los Colegios Provinciales N° 4 y N° 5 el viernes 13.

José Delgado, secretario de Juventudes, subrayó la importancia de este despliegue para descentralizar el trámite. Los estudiantes deben presentar fotocopia del DNI y un certificado de escolaridad vigente, además de un aporte de $3.000 para completar el proceso de gestión del BEG, que garantiza la gratuidad en el transporte público.