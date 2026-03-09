La Callana recupera el suministro de agua tras meses de interrupciones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Autoridades provinciales llevaron a cabo una intervención técnica en La Callana, localidad del departamento Rosario Vera Peñaloza, para solucionar problemas de presión en el servicio de agua potable. Este operativo forma parte del Plan Hídrico Provincial impulsado por el Gobierno de La Rioja, con el fin de garantizar el abastecimiento adecuado a las familias de la zona.

El secretario de Agua, Edgardo Karam, y la intendenta Laura Carrizo realizaron una recorrida para evaluar el sistema de abastecimiento, que incluye una obra de toma en el río y un acueducto que transporta el agua a los hogares. Durante la visita, se inspeccionaron las cámaras de desarenado y válvulas, buscando obstrucciones que afecten la presión del agua.

Karam destacó que, aunque el recurso hídrico está disponible, se detectaron inconvenientes en la presión que limitan una distribución efectiva. La visita se realizó en respuesta a un pedido de la intendenta, quien solicitó la intervención para resolver la problemática que enfrentan los vecinos en cuanto a la llegada del agua.