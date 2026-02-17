Éxito rotundo en la Fiesta Nacional de la Chaya: 17 mil personas disfrutaron del evento en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Fiesta Nacional de la Chaya dio inicio a su 57° edición con una participación masiva de 17 mil personas en el Autódromo Ciudad de La Rioja. La jornada inaugural estuvo marcada por la emoción y la rica identidad cultural, destacándose la actuación de Abel Pintos como número central, junto a otros artistas como La Bruja Salguero, El Duo Coplanacu y El Loco Amato.

El Ballet Oficial de la Chaya abrió el evento con una coreografía simbólica, estableciendo el ambiente festivo que caracteriza a esta celebración. Juan Manuel Moreno, el locutor, pronunció el tradicional grito de inicio, evocando memorias de ceremonias pasadas. Los Olivareños fueron los encargados de calentar el escenario con un repertorio folklórico que preparó al público para una noche de intensa música.

Cerca de la 1 de la madrugada, Abel Pintos subió al escenario, recibiendo una cálida ovación. Su presentación duró casi tres horas, combinando clásicos con canciones recientes, al tiempo que estableció una profunda conexión con la audiencia. Temas como “Por una gota de tu voz” y “Agua al vino” resonaron en la noche, culminando en una emotiva interpretación de “Quién pudiera”, que fue coreada por miles de asistentes.