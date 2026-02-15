Domingo, 15 de Febrero 2026
La Chaya 2026: Celebración cultural en La Rioja con destacados artistas esta noche

El festival mayor de La Rioja inicia esta noche con Abel Pintos en el Autódromo Ciudad de La Rioja. Las entradas para platea valen 60 mil pesos y para ranchos 30 mil. La celebración promete tres noches de folklore y cuarteto.

Hace 3 h
El Autódromo Ciudad de La Rioja se prepara para recibir a miles de asistentes en el inicio del festival mayor de los riojanos esta noche. La apertura estará a cargo de Abel Pintos, quien se presentará junto a El Loco Amato y Mily Juárez, ofreciendo una fusión de folklore y cuarteto, géneros que caracterizan las noches de febrero en la región.

La festividad se extenderá a lo largo de tres noches, con la participación de destacados artistas. El sábado, Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y el local Pica Juárez estarán en el escenario, mientras que el cierre del evento está programado para el domingo con Sergio Galleguillo, LBC con Eugenia Quevedo y Natalia Barrionuevo.

Los precios de las entradas son de 60 mil pesos para la platea y 30 mil pesos para el sector ranchos. La organización ya ha confirmado estos valores para quienes aún no han adquirido sus tickets. Se espera un gran movimiento en las cercanías del predio, anticipando una celebración llena de color y tradición.

