Reunión cultural del NOA: Gobernador Quintela impulsa la identidad regional
La Rioja

Reunión cultural del NOA: Gobernador Quintela impulsa la identidad regional

La reunión del Consejo Recrear Norte Cultura reunió a autoridades de La Rioja y otras provincias del NOA para fortalecer el patrimonio cultural regional. Se planificaron seis encuentros en festividades clave, promoviendo la colaboración y la identidad territorial.

En un encuentro reciente, el gobernador Ricardo Quintela se reunió con autoridades de Cultura del NOA para avanzar en la planificación del Consejo Recrear Norte Cultura. Esta iniciativa busca fortalecer el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y promover la producción artística en la región. La secretaria de Cultura de La Rioja, Patricia Herrera, destacó la importancia de estas reuniones, que se llevarán a cabo en festividades significativas de cada provincia.

Durante la reunión, se discutieron estrategias conjuntas y se establecieron seis encuentros planificados, uno en cada provincia, con el objetivo de consolidar la agenda cultural regional. Herrera subrayó que esta colaboración refleja un compromiso con el federalismo y la construcción de identidad en cada territorio. La secretaria de Cultura de Catamarca, Laura Maubecín, también valoró la posibilidad de trabajar en conjunto y analizar estrategias de gestión para el NOA.

El Consejo Recrear Norte Cultura se enfoca en el Patrimonio Cultural Inmaterial, un tema prioritario que requiere un esfuerzo coordinado entre las provincias para su fortalecimiento y preservación. Este tipo de encuentros son fundamentales para generar un diálogo y una cooperación efectiva en el ámbito cultural del norte argentino.

TL;DR

