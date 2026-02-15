Febrero de Chaya: un festival que revive tradiciones en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La **Legislatura Provincial** llevó a cabo la primera edición de “**Febrero de Chaya**”, un evento cultural que celebró la identidad riojana. La jornada fue un punto de encuentro para vecinos, artistas y referentes culturales, quienes llenaron el edificio legislativo con danzas y coplas, destacando la conexión entre política y cultura.

Durante el evento, la **vicegobernadora** **Teresita Madera** enfatizó la importancia de esta celebración para recordar las raíces y tradiciones de la comunidad. Madera agradeció a quienes mantienen viva la cultura popular y destacó la responsabilidad del Estado en apoyar estas iniciativas.

Se realizaron reconocimientos a figuras y expresiones esenciales de la cultura chayera, incluyendo a la **Chaya del Arbolito**, la **Cooperativa La Riojana**, y el cantautor **Daniel Argañaraz**, entre otros. Además, la noche estuvo llena de presentaciones artísticas que resaltaron la Chaya como un símbolo de música, danza y comunidad.

Una de las atracciones fue la inauguración de una muestra de arte en la **Galería Puy Larrosa**, la cual estará abierta hasta el **3 de marzo**, de **9 a 12** y de **18 a 21 horas**, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de explorar la Chaya a través de la pintura y la escultura.