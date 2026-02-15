Mejoras en la seguridad vial: nuevo semáforo en Rivadavia y Cabo Primero Rodríguez

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Municipio Capital de La Rioja ha comenzado la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de la avenida Rivadavia y Cabo Primero Rodríguez. Esta acción forma parte del “Plan de semaforización”, que contempla la colocación de más de 70 semáforos en puntos críticos de siniestralidad en la ciudad. La iniciativa busca mejorar la seguridad vial en respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos sobre el aumento de vehículos en circulación.

El intendente Armando Molina lideró esta actividad y resaltó la importancia de estas medidas para la seguridad de la población. Junto a él, estuvieron el secretario general Gonzalo Bustos y la subsecretaria Carolina Dascola, quienes apoyaron el proyecto. Además de la instalación del semáforo, se están implementando otras acciones como la demarcación de calles, instalación de señalética, bacheo y limpieza de áreas públicas.

El plan de semaforización también incluye medidas complementarias para optimizar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los peatones, contribuyendo a un entorno más agradable y seguro. Las autoridades locales han basado sus decisiones en estadísticas de siniestralidad, priorizando los puntos más críticos para actuar de manera efectiva.