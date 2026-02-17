Martes, 17 de Febrero 2026
Villarruel en La Rioja: Preparativos para la Fiesta de La Chaya 2026
Villarruel en La Rioja: Preparativos para la Fiesta de La Chaya 2026

La Chaya 2026 se celebra este fin de semana en La Rioja, con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la actuación de Soledad Pastorutti. Este evento cultural reunirá a miles de asistentes en una muestra de música, danza y gastronomía local, destacando la importancia de la provincia en el ámbito nacional.

Este fin de semana, La Rioja celebra la festividad de La Chaya 2026, un evento que reúne a miles de personas, tanto locales como visitantes, en una exhibición vibrante de música, danza y gastronomía regional. La presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien asiste invitada por legisladores nacionales, resalta la importancia de esta celebración en el contexto político y cultural del país.

La Chaya, reconocida por sus coloridos trajes y la calidez de su gente, se ha convertido en un símbolo de la identidad cultural de La Rioja. Este año, la festividad contará con la actuación de la famosa cantante Soledad Pastorutti, lo que promete atraer aún más a los asistentes. Las diversas actividades programadas incluyen espectáculos musicales, muestras de danza y ferias gastronómicas, brindando la oportunidad de degustar la rica comida típica de la región.

La llegada de Villarruel subraya la conexión entre el gobierno y la comunidad, promoviendo un sentido de pertenencia y unión entre los ciudadanos. La Chaya no solo es un evento cultural, sino también un espacio para el diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la provincia, consolidando su rol en el panorama nacional.

