Lunes, 9 de Febrero 2026
Famatina vibró con el arte musical en el Festival del Bandoneón y la Guitarra
La Rioja

El Festival del Bandoneón y la Guitarra en Pituil reunió a la comunidad en una celebración emotiva, resaltando la importancia de la música y la cultura local. Con reconocimientos a vecinos destacados, el evento reafirma el compromiso con la identidad cultural y el desarrollo comunitario.

Redacción
Hace 2 h 1 min de lectura
El Festival del Bandoneón y la Guitarra se llevó a cabo recientemente en Pituil, congregando a la comunidad en una celebración que resalta la música y las raíces culturales locales. Este evento, considerado emblemático por los pituileños, se caracterizó por un ambiente de orgullo y emoción colectiva.

La velada incluyó actuaciones de artistas destacados y momentos significativos como la entrega de reconocimientos a vecinos comprometidos con el crecimiento del pueblo. Estos homenajes resaltan el esfuerzo de muchos en la comunidad y fortalecen la memoria colectiva.

Las autoridades locales expresaron su satisfacción por el apoyo a la comunidad educativa, subrayando la importancia de la colaboración a lo largo del tiempo. La Municipalidad de Famatina enfatizó el valor de las primeras comisiones cooperadoras y el trabajo actual de las OPVEE, que han contribuido a la relevancia del festival.

Con su rica trayectoria, este tipo de eventos no solo celebran la cultura, sino que también fomentan el sentido de pertenencia entre los vecinos, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Provincia de seguir apoyando estas expresiones culturales.

Etiquetas: famatina festival del bandoneón cultura comunidad gobierno provincial
TL;DR

Redacción
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1552 articles →

