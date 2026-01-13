Martes, 13 de Enero 2026
Familia de Chilecito víctima de estafa millonaria: detalles del caso shocking
La Rioja

Familia de Chilecito víctima de estafa millonaria: detalles del caso shocking

Una familia en Chilecito fue víctima de una millonaria estafa, lo que ha generado preocupación en la comunidad local sobre la seguridad y la prevención de fraudes.

Una familia en Chilecito ha sido víctima de una significativa estafa, lo que ha generado conmoción en la comunidad. Los estafadores lograron engañar a los miembros del hogar, llevándose una suma importante de dinero.

La situación ha llevado a las autoridades locales a intensificar las investigaciones para dar con los responsables de este delito. Se han recibido varios testimonios de vecinos que han alertado sobre las tácticas utilizadas por los delincuentes.

Además, se recomienda a la población estar alerta y tomar precauciones ante situaciones sospechosas que puedan poner en riesgo su seguridad financiera.

chilecito estafa policía justicia la rioja
