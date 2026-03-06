Viernes, 6 de Marzo 2026
Familia rescatada tras colapso de puente en Santa Rita por intensas lluvias
Familia rescatada tras colapso de puente en Santa Rita por intensas lluvias

Un intenso temporal afectó a La Rioja y Chilecito, causando el colapso del puente en el barrio Santa Rita y complicaciones en la circulación. Expertos advierten sobre la continuidad de las lluvias hasta mayo, vinculadas al cambio climático.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Un intenso temporal afectó a la Capital y diversas localidades de La Rioja durante la noche, generando complicaciones significativas en la circulación. El acceso al barrio Santa Rita sufrió el colapso total del puente debido a la crecida del Río Tajamar, dejando a la zona intransitable y dificultando el tránsito hacia otras áreas de la ciudad.

En Chilecito, la Terminal de Ómnibus se vio afectada por el ingreso de agua, complicando el movimiento de pasajeros. En la capital provincial, se registraron rescates vehiculares, como el de una familia atrapada en una camioneta frente a la rotonda de Las Banderas, que fue auxiliada por vecinos. Además, la Comisaría 7ma intervino en el barrio Faldeo del Velazco Sur para asistir a una mujer y su hija tras un incidente con su automóvil.

El meteorólogo Sergio Morán advirtió que las lluvias continuarán durante el otoño, ligadas a factores globales como el cambio climático. Aunque el verano de este año fue más moderado en comparación con años anteriores, anticipó un invierno similar al anterior, con lluvias menos intensas. Esta variabilidad climática podría tener implicaciones para la producción agrícola en la región.

Etiquetas: la rioja chilecito temporal precipitaciones acceso barrio santa rita cambio climático
