Familias de Villa Mazán reciben ayuda tras el operativo de limpieza post-temporal

El desborde del Río Colorado generó la activación de un operativo de emergencia en el barrio Las Flores, donde se brindó asistencia a las familias afectadas en menos de 24 horas. Este esfuerzo fue coordinado por el Municipio, el Gobierno Provincial y la senadora Florencia López.

Durante el operativo, se realizaron diversas acciones, incluyendo la limpieza y desbarre de viviendas, el desagote de pozos ciegos, la reparación de calles y accesos, así como el refuerzo y contención del cauce del río. También se llevaron a cabo asistencias médicas, acompañamiento social y la entrega de alimentos, agua potable y productos de higiene.

Se asistieron un total de 28 viviendas, de las cuales 7 presentaron daños estructurales. Además, se evacuaron a 5 personas, se distribuyeron 100 viandas, 26 fardos de agua y bebidas, 22 colchones y kits de limpieza, con la participación de más de 100 trabajadores en el operativo.