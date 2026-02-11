Felipe Varela espera mejoras en servicios esenciales tras anuncio del gobernador Quintela

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante una reunión, el gobernador Ricardo Quintela, el intendente Hugo Páez y el diputado Antonio Veragua establecieron un plan para mejorar el alumbrado, barrido y limpieza en el departamento Felipe Varela. Este encuentro se inscribe dentro de una agenda de trabajo territorial que busca fortalecer servicios esenciales en la zona.

Quintela destacó la relevancia de estas iniciativas para el desarrollo del interior provincial y afirmó que se priorizaron obras que brindan soluciones inmediatas a las necesidades de los vecinos. “Fue un espacio muy productivo donde avanzamos en respuestas concretas para la comunidad”, subrayó el gobernador.

El Ejecutivo reafirmó su compromiso de apoyar las gestiones comunales para asegurar el bienestar de la población. “El trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios es fundamental para mejorar la calidad de vida de cada ciudadano”, concluyó Quintela.