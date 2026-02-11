Miércoles, 11 de Febrero 2026
La Rioja se prepara para una celebración cultural única: "Febrero de Chaya" con arte y música
El 12 de febrero, a las 20 horas, la Legislatura de La Rioja será el escenario de “Febrero de Chaya”, una celebración cultural que incluirá danzas, música y una muestra artística. Este evento busca resaltar las tradiciones locales y la identidad cultural, con actuaciones de artistas destacados y degustación de productos regionales. La comunidad está invitada a participar y fortalecer los lazos culturales.

La comunidad está invitada a participar en “Febrero de Chaya”, un evento cultural que se llevará a cabo el 12 de febrero a las 20 horas en la sede de la Legislatura Provincial de La Rioja. Esta jornada tiene como objetivo celebrar las tradiciones locales, destacando la Chaya, la música y la danza, promoviendo el encuentro entre los habitantes.

Durante la velada, se inaugurará una muestra artística de la Galería Puy Larrosa con obras de artistas locales, resaltando la riqueza cultural de la región. El programa incluirá la participación del Ballet Legislativo, que presentará danzas tradicionales, así como actuaciones de artistas como Gloria de la Vega, las Vidaleras de Mayela, Daniel Argañaraz y Pancho Cabral.

Además, se entregarán reconocimientos a referentes de la tradición chayera, enfatizando la importancia de preservar estas manifestaciones culturales. El evento culminará con una degustación de productos regionales, fomentando la interacción y el disfrute de la comunidad. “Febrero de Chaya” se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras raíces y fortalecer la identidad cultural.

TL;DR

