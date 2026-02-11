Fondo rotatorio para la vendimia: apoyo clave para productores riojanos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este martes, el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con representantes de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) y del sector vitivinícola en la Casa de Gobierno. Durante el encuentro, se comprometió a impulsar un fondo rotatorio destinado a la cosecha y acarreo de uva, en respuesta a la situación económica adversa del país y el inicio de la vendimia.

El presidente de CARPA, Mario González, junto a otros productores, participó activamente en la reunión, donde se reafirmó el apoyo del Gobierno provincial al sector. Quintela expresó su preocupación por las políticas nacionales que impactan negativamente en las economías regionales, señalando que muchas provincias enfrentan dificultades para cumplir con pagos básicos como energía y salarios.

A pesar de los desafíos, el Gobernador resaltó la decisión de la provincia de seguir respaldando al sector productivo, destacando la importancia del fondo rotatorio, que había estado inactivo en los últimos dos años. González subrayó que este apoyo es crucial, ya que la vendimia genera una alta demanda económica en un corto período.

El presidente de CARPA también enfatizó que en los seis años de vigencia del fondo, se logró un 100% de devolución en tiempo y forma. Aunque aún se están definiendo detalles operativos, confían en la inminente implementación del fondo, lo que representa un avance significativo para el sector vitivinícola.