Ruta Nacional 141 reabierta en Bermejo, pero se recomienda precaución a los conductores

La Ruta Nacional 141 fue habilitada al tránsito este lunes por la tarde, después de que una creciente obligara a interrumpir la circulación. La habilitación fue confirmada por Vialidad Nacional, aunque se advirtió que el paso debe realizarse con máxima precaución debido a las condiciones inestables del camino.

La decisión de restablecer el tránsito fue tomada en conjunto por Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan, quienes se encuentran en el sector de Bermejo para monitorear la situación. El caudal de agua ha disminuido, lo que permitió la reapertura, aunque se enfatizó que la situación podría cambiar rápidamente por posibles alteraciones climáticas.

Las autoridades también destacaron el deterioro del camino, con la presencia de socavones y badenes, lo que había llevado a implementar restricciones previas. Se recuerda que el pasado viernes se establecieron cortes preventivos en el tramo entre Bermejo y Marayes.

Además, continúan los trabajos en la zona, incluyendo la construcción de una huella alternativa para mejorar las condiciones de circulación. Se solicita a los conductores y transportistas seguir las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados a través de los canales oficiales.