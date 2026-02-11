Miércoles, 11 de Febrero 2026
Felipe Varela se prepara para mejoras en servicios tras acuerdo del Gobernador Quintela
La Rioja

Felipe Varela se prepara para mejoras en servicios tras acuerdo del Gobernador Quintela

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el intendente Hugo Páez y el diputado Antonio Veragua para planificar obras esenciales en Felipe Varela, priorizando servicios como alumbrado y limpieza.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 min 1 min de lectura
El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el intendente Hugo Páez y el diputado Antonio Veragua para discutir obras en el departamento Felipe Varela. Durante el encuentro, se analizaron las necesidades de la región y se estableció una hoja de ruta para mejorar los servicios esenciales en las localidades de la zona.

Quintela destacó la relevancia de estas iniciativas para el interior provincial, afirmando que se están concretando "buenas noticias" para los departamentos. Se priorizaron tareas relacionadas con el alumbrado, barrido y limpieza, con la intención de ofrecer soluciones inmediatas a los vecinos.

El gobernador calificó la reunión como "muy productiva", enfatizando el compromiso de avanzar en obras que beneficien a la comunidad. Además, reiteró el apoyo a las gestiones comunales, subrayando que la colaboración entre la Provincia y los municipios es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja felipe varela obras públicas gobierno provincial ricardo quintela
