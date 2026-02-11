Felipe Varela se prepara para mejoras en servicios tras acuerdo del Gobernador Quintela

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el intendente Hugo Páez y el diputado Antonio Veragua para discutir obras en el departamento Felipe Varela. Durante el encuentro, se analizaron las necesidades de la región y se estableció una hoja de ruta para mejorar los servicios esenciales en las localidades de la zona.

Quintela destacó la relevancia de estas iniciativas para el interior provincial, afirmando que se están concretando "buenas noticias" para los departamentos. Se priorizaron tareas relacionadas con el alumbrado, barrido y limpieza, con la intención de ofrecer soluciones inmediatas a los vecinos.

El gobernador calificó la reunión como "muy productiva", enfatizando el compromiso de avanzar en obras que beneficien a la comunidad. Además, reiteró el apoyo a las gestiones comunales, subrayando que la colaboración entre la Provincia y los municipios es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.