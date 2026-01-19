Fin de semana caótico en La Rioja: derrumbes y accidentes marcan el temporal

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El fin de semana, un fuerte temporal en La Rioja causó múltiples accidentes y situaciones de riesgo en la capital y el interior de la provincia. Durante la madrugada del lunes, miles de automovilistas quedaron varados en la Ruta Nacional 75 debido a un derrumbe en la Ruta 35, coincidiendo con el regreso del festival Chayero Sanagasteño en Sanagasta.

En la noche del lunes, se registraron varios accidentes. Una motociclista de 26 años sufrió un traumatismo al perder el control de su moto frente a la fábrica Ritex, siendo asistida por Bomberos Voluntarios y trasladada al hospital. Otro incidente en la Ruta 38 involucró a una motociclista de la misma edad que cayó tras un reventón de neumático.

Adicionalmente, un ciclista de 57 años fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga en el barrio Nueva Rioja. La víctima permanece en terapia intensiva tras sufrir una perforación de pulmón. El conductor, un joven de 19 años, fue detenido y dio positivo en el test de alcoholemia.