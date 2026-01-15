Jueves, 15 de Enero 2026
Flor Castro y Rocío Villegas representarán a La Rioja en el homenaje a Ramón Navarro en Cosquín
Flor Castro y Rocío Villegas representarán a La Rioja en el homenaje a Ramón Navarro en Cosquín

Flor Castro y Rocío Villegas representarán a La Rioja en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, homenajeando a Ramón Navarro y destacando la cultura riojana ante miles. Este tributo marcará un momento emotivo en la plaza Próspero Molina.

Redacción
Hace 4 h 1 min de lectura
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 contará con la participación de las cantoras Flor Castro y Rocío Villegas, quienes representarán a La Rioja en el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui. Las artistas llevarán a cabo un homenaje a Ramón Navarro, una figura clave del cancionero argentino y un referente de la cultura riojana, lo que promete ser uno de los momentos más emotivos de la noche.

Esta presentación tiene un significado especial para Castro, quien celebra una década desde su consagración en el Pre Cosquín, un evento que marcó su inicio en la escena musical del país. Junto a Villegas, forman un dúo que destaca la fuerza y vigencia del canto riojano en el folclore contemporáneo.

Como únicas representantes de La Rioja en la grilla oficial del festival, ambas artistas se sienten orgullosas de llevar la chaya, la raíz y la poesía riojana al mayor encuentro folklórico del país, reafirmando así la presencia de la provincia en los escenarios culturales más importantes.

Etiquetas: la rioja folklore festival cosquín flor castro roció villegas cultura argentina
