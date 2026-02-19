Jueves, 19 de Febrero 2026
Frente de intendentes busca potenciar el desarrollo en La Rioja
La Rioja

Frente de intendentes busca potenciar el desarrollo en La Rioja

Un grupo de 13 intendentes se reunió en la Capital provincial para coordinar esfuerzos y enfrentar la crisis económica, buscando asegurar que el desarrollo llegue a todos los rincones de La Rioja.

Un grupo de 13 intendentes se reunió en la Capital provincial con el objetivo de crear un frente de trabajo común que impulse el desarrollo en sus respectivos departamentos. Este encuentro resultó en un comunicado titulado “¿Y si es por acá?”, donde los jefes comunales expresan su compromiso de que el desarrollo llegue a todos los rincones de la provincia.

Durante la reunión, los intendentes, que incluyen a figuras como Rodrigo Brizuela y Doria de Chilecito y Adriana Olima de Famatina, reconocieron la crisis económica que afecta a la región. Sin embargo, resaltaron la importancia de un Estado presente que priorice las obras esenciales y la planificación conjunta, para que “ningún riojano quede atrás”.

El comunicado final enfatiza la intercooperación como respuesta a la situación actual, afirmando que “la salida es con unidad y trabajo territorial”. Los intendentes reiteran su intención de colaborar para mejorar el bienestar de todos los habitantes de la provincia, abordando el complejo escenario económico y social que enfrentan.

