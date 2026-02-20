Paseo Cultural Castro Barros se prepara para una nueva peña cultural este mes.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Paseo Cultural Castro Barros está considerando la creación de una nueva peña, una idea que ha recibido apoyo de figuras como la artista Natalia Barrionuevo. Esta propuesta busca realzar la belleza de las actividades culturales que se realizan en el Patio del Paseo, reconocido por su riqueza cultural y turística.

El espacio, conocido como el Kilómetro 0 de las Culturas y el Turismo, ofrece a los visitantes una experiencia única que incluye vistas a la Sala Tierra de Dinosaurios, donde se pueden observar réplicas de fósiles de la región. Además, la Sala Federal resalta la historia de los líderes que contribuyeron a la identidad federal de La Rioja, exhibiendo esculturas hiperrealistas.

Otras áreas de interés son la Sala Rosarito, en honor a la educadora Rosario Vera Peñaloza, y la Sala de Energía Sostenible, que presenta un proyecto ambiental enfocado en la conservación. El recorrido finaliza en la sala de Experiencia Turística, que promueve la cultura y tradiciones locales mediante imágenes y sonidos.

La propuesta de una nueva peña refuerza el compromiso del Paseo Cultural Castro Barros con la cultura local, ofreciendo un espacio que celebra la identidad de La Rioja y contribuye al fomento del turismo en la región.