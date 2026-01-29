Sábado, 31 de Enero 2026
Gendarmes alcanzan la cumbre del volcán Bonete Chico en un hito histórico para La Rioja
Gendarmes alcanzan la cumbre del volcán Bonete Chico en un hito histórico para La Rioja

Gendarmes alcanzaron la cumbre del volcán Bonete Chico, un hito inédito en La Rioja. Este logro marca un avance en las expediciones de la región.

Por primera vez, miembros de la Gendarmería Nacional lograron alcanzar la cumbre del volcán Bonete Chico, un hito significativo en la historia de la institución. Este evento se llevó a cabo como parte de una expedición que busca promover actividades recreativas y de exploración en la región.

La cumbre del volcán, que se eleva a más de 6.500 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío tanto físico como técnico. La gendarmería se comprometió a fomentar el turismo de aventura en la zona, destacando la importancia de la conservación ambiental en estos espacios naturales.

La actividad se realizó con el objetivo de resaltar el potencial turístico de La Rioja, al tiempo que se promueve la seguridad y la preparación de sus agentes en situaciones de alta montaña.

