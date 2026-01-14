Juan Grabois llega a La Rioja para dialogar sobre proyectos sociales y comunitarios

El dirigente social Juan Grabois estará de visita en La Rioja para llevar a cabo una serie de actividades. Su agenda incluye encuentros con diferentes organizaciones y vecinos de la provincia.
La visita está programada para el próximo viernes, donde se espera que Grabois aborde diversas problemáticas sociales y económicas que afectan a la comunidad. Este evento representa una oportunidad para el diálogo y la participación ciudadana.
Grabois, reconocido por su trabajo en defensa de los derechos de los más vulnerables, busca generar conciencia sobre la situación actual en la provincia y fomentar la organización comunitaria.