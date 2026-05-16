Sábado, 16 de Mayo 2026
La "Academia Huawei" capacitará a 150 jóvenes en tecnología en La Rioja
La Rioja

La "Academia Huawei" capacitará a 150 jóvenes en tecnología en La Rioja

La creación de la "Academia Huawei" en La Rioja permitirá capacitar a 150 profesionales en Inteligencia Artificial, 5G y ciberseguridad, impulsando el desarrollo tecnológico y sustentable de la región. Este convenio busca preparar a los jóvenes para el mercado laboral en la economía del conocimiento, clave para el futuro de la provincia.

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El gobernador Ricardo Quintela anunció la creación de la “Academia Huawei” en colaboración con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Este proyecto tiene como objetivo principal formar profesionales en áreas como Inteligencia Artificial, 5G, ciberseguridad y energías renovables, alineándose con las demandas del mercado laboral actual.

La academia ofrecerá capacitaciones y certificaciones que permitirán a los jóvenes acceder a herramientas de vanguardia, facilitando su inserción en la economía del conocimiento. Se espera que la formación en tecnologías como Big Data e Internet de las Cosas (IoT) sea fundamental para el desarrollo de industrias inteligentes.

Además, el convenio incluye un compromiso con la sostenibilidad, formando a 150 profesionales en energías renovables, aprovechando el potencial solar y eólico de la provincia. Quintela destacó la importancia de invertir en educación tecnológica para posicionar a La Rioja como un polo tecnológico en la región, buscando cerrar la brecha digital y fomentar el empleo verde.

Etiquetas: la rioja unlar academia huawei tecnología educación desarrollo sostenible
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