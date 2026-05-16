Sábado, 16 de Mayo 2026
La Rioja redirige fondos de la Noche de Gala para obras en barrio 20 de Mayo
La Rioja

La Rioja redirige fondos de la Noche de Gala para obras en barrio 20 de Mayo

El Gobierno provincial suspendió el desfile y la Noche de Gala del aniversario de la Ciudad de Todos los Santos para destinar recursos a obras en el barrio 20 de Mayo. Se intervienen 15 cuadras con trabajos de bacheo y reasfaltado, priorizando escuelas y centros de salud.

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El Gobierno provincial ha decidido suspender este año el desfile cívico y la Noche de Gala por el aniversario de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Esta medida tiene como objetivo redirigir esos recursos hacia obras de infraestructura urbana en el barrio 20 de Mayo.

A través de Rioja Vial, se están llevando a cabo trabajos de demolición, bacheo, reasfaltado y apertura de calles en la zona. El ingeniero Pablo Carrizo, representante técnico de la empresa, indicó que las labores se enfocan en áreas cercanas a escuelas y centros de salud, mejorando así la transitabilidad para los vecinos.

Actualmente, se están interviniendo alrededor de 15 cuadras, con un plan de obras que tiene un plazo estimado de tres meses para su finalización. La semana pasada se completaron trabajos en la calle Iribarren, y se han intensificado las tareas en toda la zona cercana a las instituciones educativas y al centro de salud.

Con esta decisión, el Gobierno provincial busca priorizar el bienestar de los vecinos, destinando los fondos que normalmente se usarían para las celebraciones a la mejora de la infraestructura vial y urbana.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial obras públicas barrio 20 de Mayo infraestructura urbana celebración suspendida
TL;DR

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