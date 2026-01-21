Miércoles, 21 de Enero 2026
La Chaya 2026 promete ser un evento inolvidable en Chilecito
La Chaya 2026 promete ser un evento inolvidable en Chilecito

Chilecito se alista para la celebración de la Chaya 2026, un evento que promete reunir a miles de visitantes con música, danzas y tradiciones locales. ¡No te lo pierdas!

La localidad de Chilecito se alista para celebrar la festividad de la Chaya 2026, un evento que promete reunir a numerosos visitantes y aficionados. Las actividades comenzarán en los próximos días, con una variada programación cultural y artística.

Las autoridades locales han confirmado la participación de diversos artistas y grupos musicales que se presentarán en los escenarios dispuestos para la ocasión. Se espera que la Chaya atraiga a turistas de diferentes regiones, lo que impulsará la economía local.

Además, se han planificado actividades para toda la familia, incluyendo ferias de artesanías y gastronomía típica, que permitirán a los asistentes disfrutar de la rica cultura de la zona. La comunidad se muestra entusiasmada ante la llegada de este festival tradicional.

Etiquetas: chilecito chaya 2026 fiestas populares cultura la rioja
