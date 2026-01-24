Lunes, 26 de Enero 2026
La Chaya se prepara para deslumbrar a los riojanos con su energía festiva
La Rioja

La Chaya se prepara para deslumbrar a los riojanos con su energía festiva

La Chaya, la fiesta popular, atraerá a miles de visitantes a La Rioja, prometiendo música, danza y tradiciones locales que resaltarán la cultura regional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
La festividad de La Chaya se está preparando para su celebración en La Rioja. Este evento cultural, que atrae a numerosos visitantes, se caracteriza por la música, el baile y una amplia variedad de actividades. La comunidad espera con entusiasmo el inicio de las festividades, que se llevarán a cabo en diferentes localidades de la provincia.

El evento promete ser un espacio de encuentro para los habitantes y turistas, resaltando las tradiciones locales. Los organizadores han previsto una serie de shows y actividades que buscan promover la identidad cultural de la región. Las fechas exactas y los detalles de los espectáculos se están ultimando, generando gran expectativa en la población.

