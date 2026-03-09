La comunidad religiosa de La Rioja da la bienvenida al sacerdote Fabián Vega Oliva

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Diócesis de La Rioja vivió un evento destacado el viernes por la noche con la ordenación de Fabián Vega Oliva como nuevo sacerdote en el Santuario de San Nicolás, Iglesia Catedral de la ciudad. La ceremonia fue presidida por el obispo Dante Braida, quien estuvo acompañado por un gran número de sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas y fieles que llenaron el templo.

Un momento significativo de la jornada fue el reconocimiento al sacerdote Héctor Montiel, quien recibió su título de licenciado en Teología y Religiones Comparadas. Fabián compartió que su vocación comenzó el 20 de enero en una misa en la Catedral, donde una experiencia espiritual transformó su vida. Agradeció a quienes lo guiaron en su camino, resaltando la influencia del recordado Ramón Francisco Aciar.

Durante la ceremonia, Fabián mostró su entrega total a Dios al postrarse en el suelo del templo mientras la comunidad rezaba la letanía de los santos. La emotividad aumentó cuando su madre, Isabel Oliva de Vega, se acercó para desatar las manos de su hijo, simbolizando su compromiso con el servicio religioso. La celebración culminó con un canto de la comunidad que resonó en la Catedral, reflejando la unión espiritual del momento.