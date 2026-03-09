Lunes, 9 de Marzo 2026
La comunidad religiosa de La Rioja da la bienvenida al sacerdote Fabián Vega Oliva
La Rioja

La comunidad religiosa de La Rioja da la bienvenida al sacerdote Fabián Vega Oliva

Fabián Vega Oliva fue ordenado sacerdote en una emotiva ceremonia en la Catedral de La Rioja, presidida por el obispo Dante Braida, que reunió a fieles y clérigos. Este momento marca el inicio de su misión tras años de preparación espiritual en su comunidad de Guandacol.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 40 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Diócesis de La Rioja vivió un evento destacado el viernes por la noche con la ordenación de Fabián Vega Oliva como nuevo sacerdote en el Santuario de San Nicolás, Iglesia Catedral de la ciudad. La ceremonia fue presidida por el obispo Dante Braida, quien estuvo acompañado por un gran número de sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas y fieles que llenaron el templo.

Un momento significativo de la jornada fue el reconocimiento al sacerdote Héctor Montiel, quien recibió su título de licenciado en Teología y Religiones Comparadas. Fabián compartió que su vocación comenzó el 20 de enero en una misa en la Catedral, donde una experiencia espiritual transformó su vida. Agradeció a quienes lo guiaron en su camino, resaltando la influencia del recordado Ramón Francisco Aciar.

Durante la ceremonia, Fabián mostró su entrega total a Dios al postrarse en el suelo del templo mientras la comunidad rezaba la letanía de los santos. La emotividad aumentó cuando su madre, Isabel Oliva de Vega, se acercó para desatar las manos de su hijo, simbolizando su compromiso con el servicio religioso. La celebración culminó con un canto de la comunidad que resonó en la Catedral, reflejando la unión espiritual del momento.

Etiquetas: la rioja ordenación sacerdotal iglesia catedral fabián vega oliva diócesis de la rioja ceremonia religiosa
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2141 articles →

Artículos relacionados

Rutas de La Rioja en alerta: el Sistema Provincial de Emergencia pide precaución al conducir

Recuperación de calles en la Capital: maquinaria en acción tras las lluvias

Sismo en La Rioja provoca alarma en provincias vecinas San Juan y San Luis
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar