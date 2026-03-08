Domingo, 8 de Marzo 2026
Rutas de La Rioja en alerta: el Sistema Provincial de Emergencia pide precaución al conducir
La Rioja

Rutas de La Rioja en alerta: el Sistema Provincial de Emergencia pide precaución al conducir

Se recomienda precaución en las rutas N° 76 y 40 debido a daños por inclemencias climáticas. Un carril habilitado en RN N° 76 y tránsito restringido en N° 40. Inspecciones en curso para restablecer la circulación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Se recomienda precaución al circular por las rutas N° 76 y 40, específicamente en las áreas de Los Palacios, Guandacol y Villa Unión. En la RN N° 76, después de Los Palacios, solo se habilita un carril debido a las inclemencias climáticas, que han causado daños en la calzada.

En la RN N° 40, se están llevando a cabo trabajos entre Guandacol y Villa Unión, permitiendo el tránsito solo a vehículos de gran porte. Se aconseja a los micros de largo alcance y a otros vehículos que eviten la circulación por la zona afectada. Además, en la ex Ruta Nacional N° 38, el tránsito está interrumpido antes de llegar a Talamuyuna debido a la destrucción de alcantarillas por una creciente.

Personal de Vialidad Provincial está realizando inspecciones y evaluaciones en la zona para determinar las acciones necesarias para restaurar la circulación. A pesar de la interrupción, los alumnos de Talamuyuna pueden asistir a clases con normalidad, lo que alivia la preocupación de la comunidad educativa.

Las autoridades locales enfatizan la importancia de mantener las rutas seguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas, y piden a los conductores que sigan las indicaciones del personal en el lugar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2135 articles →

