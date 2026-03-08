Rutas de La Rioja en alerta: el Sistema Provincial de Emergencia pide precaución al conducir

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se recomienda precaución al circular por las rutas N° 76 y 40, específicamente en las áreas de Los Palacios, Guandacol y Villa Unión. En la RN N° 76, después de Los Palacios, solo se habilita un carril debido a las inclemencias climáticas, que han causado daños en la calzada.

En la RN N° 40, se están llevando a cabo trabajos entre Guandacol y Villa Unión, permitiendo el tránsito solo a vehículos de gran porte. Se aconseja a los micros de largo alcance y a otros vehículos que eviten la circulación por la zona afectada. Además, en la ex Ruta Nacional N° 38, el tránsito está interrumpido antes de llegar a Talamuyuna debido a la destrucción de alcantarillas por una creciente.

Personal de Vialidad Provincial está realizando inspecciones y evaluaciones en la zona para determinar las acciones necesarias para restaurar la circulación. A pesar de la interrupción, los alumnos de Talamuyuna pueden asistir a clases con normalidad, lo que alivia la preocupación de la comunidad educativa.

Las autoridades locales enfatizan la importancia de mantener las rutas seguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas, y piden a los conductores que sigan las indicaciones del personal en el lugar.