Sismo en La Rioja provoca alarma en provincias vecinas San Juan y San Luis

Un sismo de magnitud considerable se registró a las 14:13 hs con un epicentro ubicado a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes. Las ondas del movimiento telúrico se sintieron en tres provincias aledañas, siendo Chepes y Villa San Agustín, en San Juan, donde se percibió la mayor intensidad, calificada como media. Los habitantes en estas localidades experimentaron oscilaciones visibles de objetos, lo que generó preocupación y llevó a muchas personas a salir a la calle.

A pesar de que en San Luis la intensidad fue débil y no se reportaron daños materiales, las autoridades provinciales están evaluando el impacto del sismo en la región. Se mantienen en contacto con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica para obtener información adicional sobre la actividad sísmica. Los expertos subrayan la importancia de mantener la alerta y la vigilancia en áreas propensas a movimientos telúricos.

Este evento resalta la necesidad de que las comunidades comprendan la importancia de la preparación ante desastres naturales. Se recomienda que la población esté informada sobre las acciones a seguir en caso de un sismo, incluyendo la identificación de puntos seguros y la elaboración de planes familiares de emergencia. Además, se hace un llamado a participar en simulacros y capacitaciones para estar mejor preparados ante futuros eventos sísmicos.