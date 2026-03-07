Domingo, 8 de Marzo 2026
Sismo en La Rioja provoca alarma en provincias vecinas San Juan y San Luis
La Rioja

Sismo en La Rioja provoca alarma en provincias vecinas San Juan y San Luis

Un sismo de magnitud considerable se registró a las 14:13 hs, con epicentro a 36 km de Chepes y profundidad de 147 km. La intensidad fue media en Chepes y Villa San Agustín, generando preocupación en los residentes, quienes sintieron un fuerte movimiento. Las autoridades están evaluando el impacto y se recomienda a la población estar preparada ante futuros eventos sísmicos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un sismo de magnitud considerable se registró a las 14:13 hs con un epicentro ubicado a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes. Las ondas del movimiento telúrico se sintieron en tres provincias aledañas, siendo Chepes y Villa San Agustín, en San Juan, donde se percibió la mayor intensidad, calificada como media. Los habitantes en estas localidades experimentaron oscilaciones visibles de objetos, lo que generó preocupación y llevó a muchas personas a salir a la calle.

A pesar de que en San Luis la intensidad fue débil y no se reportaron daños materiales, las autoridades provinciales están evaluando el impacto del sismo en la región. Se mantienen en contacto con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica para obtener información adicional sobre la actividad sísmica. Los expertos subrayan la importancia de mantener la alerta y la vigilancia en áreas propensas a movimientos telúricos.

Este evento resalta la necesidad de que las comunidades comprendan la importancia de la preparación ante desastres naturales. Se recomienda que la población esté informada sobre las acciones a seguir en caso de un sismo, incluyendo la identificación de puntos seguros y la elaboración de planes familiares de emergencia. Además, se hace un llamado a participar en simulacros y capacitaciones para estar mejor preparados ante futuros eventos sísmicos.

Etiquetas: la rioja chepes sismo prevención sísmica desastres naturales terremoto
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2125 articles →

Artículos relacionados

Ruta 141 con tránsito limitado: Marayes-Bermejo afectado por corte preventivo

Recuperación de calles y rutas en La Rioja tras las intensas lluvias recientes

Protesta en Loteo San Andrés: vecinos exigen obras y servicios esenciales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar