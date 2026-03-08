Domingo, 8 de Marzo 2026
Recuperación de calles en la Capital: maquinaria en acción tras las lluvias
Recuperación de calles en la Capital: maquinaria en acción tras las lluvias

Las intensas lluvias dejaron 122 mm en la zona sur de la Capital, provocando daños significativos en calles y rutas. Vialidad Provincial trabaja para restaurar la transitabilidad.

Los trabajos de recuperación de calles en La Rioja han sido intensificados debido a los daños significativos causados por las recientes lluvias. Equipos de maquinaria y personal de Vialidad Provincial están en acción en distintos municipios, enfocándose en la recuperación de caminos y arterias urbanas afectadas. Las autoridades advierten que la rehabilitación total de algunas áreas tomará tiempo debido a la magnitud del impacto de las precipitaciones.

En la capital, las tareas se centran en el barrio Nueva Esperanza, donde se busca restaurar la transitabilidad de las calles. El director de Vialidad Provincial, Jorge Escudero, destacó que se han desplegado diferentes delegaciones para atender las demandas municipales. Además, se están realizando trabajos en la ex Ruta 38 y en las rutas provinciales 12 y 14, así como en diversas calles de Chilecito.

Las precipitaciones alcanzaron hasta 122 milímetros en la zona sur de la ciudad, provocando anegamientos y daños importantes, especialmente en la ex Ruta Nacional 38. Las autoridades recomiendan precaución al circular, ya que hay vadenes dañados y el personal de Vialidad está trabajando en las reparaciones. La limpieza y reparación de las calles se lleva a cabo de manera progresiva, priorizando los sectores más afectados por el material de arrastre, como barro y sedimentos.

Etiquetas: la rioja calles obras públicas recuperación lluvia vialidad provincial
