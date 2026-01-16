La crisis financiera obliga a Chamical y Banco Rioja a abandonar la Liga Federal

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Chamical y Banco Rioja han decidido retirarse de la Liga Federal debido a las dificultades económicas impuestas por la CABB. Esta situación ha generado preocupación entre los aficionados y directivos de ambos clubes, quienes enfrentan la presión de una situación financiera complicada.

El anuncio se produce en un contexto en el que ambos equipos intentan reestructurarse y buscar alternativas para continuar con sus actividades deportivas. La decisión de abandonar la liga se considera un golpe significativo para el baloncesto en la región.

Los clubes han manifestado su intención de mantener el apoyo a sus jugadores y seguir trabajando para encontrar soluciones que les permitan regresar a la competencia en un futuro cercano. Mientras tanto, se espera que la comunidad acompañe a sus equipos en esta difícil etapa.