La Rioja se prepara para liderar el desarrollo de energía limpia en la región
La Rioja se prepara para liderar el desarrollo de energía limpia en la región

El Parque Arauco Solar I, en La Rioja, producirá energía equivalente al 83% de los hogares locales, con la finalización proyectada para marzo o abril de 2026. Este avance refuerza la matriz energética provincial y nacional.

El Parque Arauco Solar I, ubicado en La Rioja, avanza en su construcción, consolidándose como uno de los mayores parques híbridos de Sudamérica. Este proyecto estratégico busca diversificar la matriz energética provincial, combinando generación eólica y solar. Durante 2025, se realizaron trabajos en el terreno, incluyendo la apertura de caminos y la logística para el montaje de equipos.

En noviembre de 2025, arribaron los primeros contenedores con componentes del sistema de seguimiento solar, destinados a optimizar la captación de radiación solar. Además, se instalaron más de 10.000 estructuras metálicas en aproximadamente 100 hectáreas y se comenzó el montaje de paneles fotovoltaicos. El parque cerró el año con una capacidad de generación que puede abastecer el 83% de los hogares en La Rioja, aunque esto no se traduce estrictamente en suministro domiciliario.

Con la incorporación de 18 nuevos aerogeneradores, el parque eólico actual cuenta con 125 trabajadores. Se espera que la obra principal esté finalizada entre marzo y abril de 2026, consolidando su papel clave en la generación de energía limpia y eficiente en la región. Este desarrollo forma parte de una política más amplia que posiciona a La Rioja como un centro de energías renovables en Argentina.

