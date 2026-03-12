La UNLaR impulsa una Escuela de Oficios para fortalecer la capacitación laboral en la región

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) implementará una Escuela de Oficios con el propósito de ofrecer capacitación en diversas áreas, desde electricidad hasta acompañamiento terapéutico. Este anuncio se realizó durante una reunión de rectores en Córdoba, donde la rectora, Natalia Albarez Gómez, destacó la complejidad actual de las universidades.

La iniciativa será presentada al Consejo Superior este año, con la intención de extender la formación a la sociedad y proporcionar certificación universitaria. Albarez Gómez también informó que, gracias a las inscripciones de 9.000 aspirantes reales, se recaudaron más de 89 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura climática de la universidad, incluyendo la instalación de 19 aires acondicionados en distintas sedes.

La rectora subrayó que, tras una gestión enfocada en el orden administrativo y la actualización tecnológica, la universidad ha experimentado una notable recuperación. Sin embargo, expresó su preocupación por la baja remuneración de los docentes universitarios, que actualmente enfrentan los sueldos más bajos de su historia.