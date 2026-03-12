Jueves, 12 de Marzo 2026
La UNLaR impulsa una Escuela de Oficios para fortalecer la capacitación laboral en la región
La Rioja

La UNLaR impulsa una Escuela de Oficios para fortalecer la capacitación laboral en la región

La Universidad Nacional de La Rioja planea crear una Escuela de Oficios y ha registrado 14.000 inscripciones este año. Se destinarán más de 89 millones de pesos a mejorar la infraestructura.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 48 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) implementará una Escuela de Oficios con el propósito de ofrecer capacitación en diversas áreas, desde electricidad hasta acompañamiento terapéutico. Este anuncio se realizó durante una reunión de rectores en Córdoba, donde la rectora, Natalia Albarez Gómez, destacó la complejidad actual de las universidades.

La iniciativa será presentada al Consejo Superior este año, con la intención de extender la formación a la sociedad y proporcionar certificación universitaria. Albarez Gómez también informó que, gracias a las inscripciones de 9.000 aspirantes reales, se recaudaron más de 89 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura climática de la universidad, incluyendo la instalación de 19 aires acondicionados en distintas sedes.

La rectora subrayó que, tras una gestión enfocada en el orden administrativo y la actualización tecnológica, la universidad ha experimentado una notable recuperación. Sin embargo, expresó su preocupación por la baja remuneración de los docentes universitarios, que actualmente enfrentan los sueldos más bajos de su historia.

Etiquetas: la rioja unlar escuela de oficios educación infraestructura problemas salariales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2225 articles →

Artículos relacionados

Vecinos alertan sobre el caos en el microcentro por falta de controles en el reasfaltado

La educación en La Rioja se potencia con la entrega de 630 tablets a escuelas

La UNLaR capacitará a 9.000 jóvenes en oficios para mejorar la empleabilidad en la provincia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar