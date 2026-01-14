Jueves, 15 de Enero 2026
Liberan aves silvestres en Chilecito: rescate de jaulas y especies cautivas
Liberan aves silvestres en Chilecito: rescate de jaulas y especies cautivas

Rescataron aves de diversas especies en Chilecito, donde se hallaron jaulas en condiciones deplorables. La operación destaca por su compromiso con la fauna local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 19 h 1 min de lectura
Un operativo realizado en Chilecito permitió el rescate de jaulas y aves de diversas especies que estaban en cautiverio. Las aves habían sido mantenidas en condiciones inadecuadas, lo que generó preocupación entre los defensores de los derechos de los animales.

Las autoridades locales llevaron a cabo esta acción para garantizar el bienestar de las aves, que ahora serán reubicadas en lugares adecuados. Este rescate se enmarca dentro de las iniciativas de protección de la fauna silvestre en la región.

La intervención se realizó después de recibir denuncias sobre la tenencia ilegal de estas aves, lo que resalta la importancia de la cooperación ciudadana en la defensa de la vida silvestre.

Etiquetas: chilecito rescate de animales aves cautivas medio ambiente la rioja protección de especies
TL;DR

